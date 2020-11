Jequié da um salto de 05 para mais 37 novos casos de Covid-19 em 24 horas.

Houve o registro de dois óbitos, ocorridos em 04/07 e 05/08, no HGPV, respectivamente, que tiveram confirmação para Covid-19 após período de investigação, sendo uma mulher, de 37 anos, portadora de Diabetes Mellitus, residente do Curral Novo; e um homem, de 74 anos, portador de Hipertensão Arterial, residente no Campo do América.