Jequié dá um salto e registra 140 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas

O Boletim Epidemiológico do Covid-19 em Jequié, atualizado em 03/03/2021, às 19h

Houve o registro de mais 1 óbito, sendo uma mulher, de 81 anos, residente no bairro Espírito Santo, com histórico de Doença Cardiovascular Crônica e Diabetes Mellitus, ocorrido em 26/02, no Hospital Samur, em Vitória da Conquista.

Foram registrados 140 novos casos, nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 11.680 pessoas confirmadas com a doença, até agora. 10.321 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto é de 97%. Destes, 12 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 16 leitos ocupados por pessoas de outros municípios.

Até o presente momento 7.246 pessoas foram vacinadas em Jequié.

