Jequié é destaque e município recebe Prêmio Band Cidades Excelentes

Em cerimônia realizada na noite na ultima segunda-feira, 27, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), em Salvador, foi feita a entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023. A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

Jequié foi finalista da etapa estadual entre as cidades acima de 100 mil habitantes e levou o primeiro lugar do Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria ‘Sustentabilidade’ e o terceiro lugar em na categoria ‘Saúde e Bem-Estar’. O prefeito do município, Zé Cocá, acompanhado do deputado estadual, Hassan Iossef, estiveram na solenidade e receberam a premiação.

O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) é uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila, que funciona como uma bússola da gestão municipal, avaliando municípios de até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes e com mais de 100 mil habitantes, nas categorias: Governança; Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Para o prefeito do município, Zé Cocá, a indicação da cidade entre tantas outras no estado, mostra que a administração municipal tem acertado e isso se reflete na boa avaliação da população diante dos serviços e obras executadas nos últimos dois anos e onze meses.

“É com alegria que recebemos essa indicação e entendemos que esse é o resultado do trabalho desempenhado nos últimos quase três anos, o que acabou proporcionando esse sentimento de satisfação por parte da população e que nos traz uma resposta bastante exitosa sobre a gestão pública, mas também nos traz muita responsabilidade e aumenta ainda mais o nosso compromisso com a nossa população. Faço um agradecimento especial a todos os colaboradores da nossa gestão, pois eles são fundamentais para que esse resultado seja alcançado. Graças a Deus, temos seguido de maneira muito tranquila, porém firmes e com o propósito de avançar ainda mais e fazer o município acelerar o seu desenvolvimento.”, disse o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

