Jequié é um dos municípios que mais vacinou na Bahia; 88% da população adulta está vacinada com a segunda dose

O município de Jequié chegou a 88,4% da população adulta vacinada com as duas doses ou com a dose única da vacina. Índice alcançado na sexta-feira, 3, e de acordo com os dados epidemiológicos coloca a cidade à frente do índice nacional, que é de 64%, o deve ser avaliado como positivo, a partir da execução das estratégias de vacinação colocadas em prática pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde.

Ainda assim, mesmo com todos os esforços e agilidade no atendimento da vacinação contra a Covid-19, Jequié registra um número elevado de faltosos com a aplicação da segunda dose, perfazendo um total de 6.500 pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. De acordo com a secretária de Saúde, Polliana Leandro, o avanço da imunização contribuiu para a queda do número de casos de internações e de óbitos.

