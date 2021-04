Jequié FM realizou aniversário solidário presenteando os ouvintes em comemoração aos seus 11 anos de sucesso

A Jequié FM 89,7 emissora líder de audiência na cidade, completa 11 anos hojeJEQUIÉ FM FAZ 11 DIAS DE PRÊMIOS EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 11 ANOS

A Jequié FM 89,7 emissora líder de audiência na cidade, completa 11 anos hoje dia 30 de abril. Como forma de comemorar a data, a emissora que pertence ao deputado Leur Lomanto Júnior e ao casal de empresários Jorge Stock e Wilma Stock, lançou uma promoção para sortear cem reais por dia, camisetas comemorativas, muitas cestas básicas e carteira de habilitação. A rádio 89,7 também contou com manifestações de artistas e da equipe sobre os 11 anos de sucesso.

Além das promoções que contemplaram muitos ouvintes, diversos artistas parabenizaram a emissora pelo seu aniversário nas redes sociais da rádio. Além disso, também houve chamadas em homenagem pela passagem da marca. Artistas que costumam estar na grade da FM também gravaram depoimentos para comemorar a data.

