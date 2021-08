Jequié ganha mais um empreendimento e uma nova opção de lazer

Inaugurou na noite de hoje (06), o Rancho Nobre Petiscaria, no Largo do Viveiro, Campo do América. Um ambiente bastante tranquilo e aconchegante. Com um cardápio diversificado de petiscos, cerveja e coquetel. O Rancho Nobre Petiscaria chega em Jequié para oferecer as pessoas, conforto e bom atendimento. No coquetel de inauguração, foram convidados membros da imprensa, Rádio 95 Fm, Rádio 93 FM e Jequié FM. O Jequié Jequié Urgente se fez presente, juntamente com o companheiro Ary Moura, radialista e jornalista. O Secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton, também se fez presente, prestigiando o evento. Agradecemos o convite dos proprietários e também pela lembrança da equipe da empresa J Freire Voz publicitária e Cerimonialista, que organizou todo o evento.

