Jequié: Homem é baleado após reagir a assalto no Cidade Nova

Um homem foi baleado no peito ao resistir um assalto na noite desta quarta-feira (05), na Rua Governador Aurélio Viana, bairro Cidade Nova em Jequié. Dois elementos portando arma de fogo abordaram a vitima A.S, 54 anos em um bar, subtraindo a chave do veiculo Ford Fiesta Sedan que estava estacionado na porta do estabelecimento.

Quando os autores saíram a vitima arremessou uma garrafa contra os indivíduos que revidaram efetuando disparo de arma de fogo e lhe agredindo com coronhadas na cabeça. A.S foi conduzido ara o hospital, guarnições fizeram rondas, mas não localizaram os autores.

Via: Marcos Cangussu

Comentários no Facebook:

Comentários