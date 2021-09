Jequié irá ganhar 40 câmeras de vídeomonitoramento em pontos estratégicos próximo mês de outubro

Aproximadamente 40 câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos de todo perímetro urbano de Jequié, serão instaladas com previsão de iniciarem o funcionamento no próximo mês de outubro. O sistema tem o propósito de incrementar o policiamento e garantir maior sensação de segurança à população e está sendo implantado em cidades baianas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública-SSP/BA.

Além da tecnologia avançada, com alta resolução que permite melhor captação e visualização das imagens, os novos equipamentos possuem um sistema de reconhecimento facial e de placas de veículos suspeitos. Esse recurso vai facilitar o trabalho das polícias Civil e Militar, que poderão acompanhar as movimentações nos pontos monitorados em tempo real. A implementação do projeto permitirá uma ação mais eficaz dos agentes do Estado em diversas ocorrências e qualquer tipo de emergência (policial, saúde, defesa civil, bombeiros), principalmente no trabalho de investigação e repressão da criminalidade. Segundo o Maj PM Reinaldo, o uso da ferramenta vai ser de fundamental importância, pois vai potencializar as ações preventivas e auxiliar no policiamento ostensivo, gerando sensação de segurança. Informações: ASCOM19º BPM

