JEQUIÉ: Motorista é flagrado pela PRF com comprimidos de rebite e trafegando por horas na estrada desrespeitando a Lei do descanso

a manhã deste domingo (28/05), policiais rodoviários federais realizavam fiscalizações em frente a unidade operacional de Jequié (Km 677 da BR 116), quando deram ordem de parada a um caminhão carregado com manga que saiu de Juazeiro com destino ao estado de São Paulo.

No momento da abordagem, foram solicitados os documentos de porte obrigatório e da carga. Em continuidade à fiscalização detalhada, foi solicitado ao motorista o disco do cronotacógrafo, através do qual foi possível verificar que o caminhoneiro estava dirigindo por várias horas seguidas sem descanso.

Com ele também foram apreendidas cartelas contendo 53 comprimidos de Nobésio Extra Forte (uma das marcas mais populares de “rebite”).

Diante das circunstâncias, o homem de 46 anos que reside em Itabaiana (SE) assumiu o compromisso de se apresentar ao Poder Judiciário quando convocado para responder criminalmente pelo porte de drogas.

A PRF alerta que dirigir sob influência de “rebites” é infração gravíssima de trânsito, de acordo com o Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode colocar em risco a vida do motorista e de outras pessoas. Informações e Foto: PRF

