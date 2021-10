Jequié não registra novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas

Não houve o registro de novos casos positivos, nas últimas 24 horas. O que reforça que as ações preventivas de enfrentamento da pandemia, associadas com o atual índice de vacinação, têm gerado resultados. A Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre a importância da manutenção dos protocolos de saúde, como medidas de controle da disseminação do Coronavírus.

Os casos positivos perfazem um total de 17.870 pessoas confirmadas com a doença. Até agora 17.452 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da Covid-19.

Conforme informações do Hospital Geral Prado Valadares, a rede estadual de Saúde, reduziu o número de leitos de UTI-Covid em Jequié, passando de 19 para 14 leitos, o que, obviamente, resultará no aumento da taxa de ocupação. De acordo com os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto está em 43%. Destes, não existem leitos ocupados por residentes de Jequié e 6 leitos estão ocupados por pessoa de outro município.

Até o presente momento 114.313 pessoas foram vacinadas com primeira dose e com as vacinas em dose única, em Jequié.

