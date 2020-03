Jequié NÃO tem caso confirmado do Coronavírus

Ao contrário do que disse a Subsecretária de saúde do estado da Bahia, Tereza Paim, NÃO está confirmado caso de coronavírus em Jequié. A informação EQUIVOCADA foi dada pela Subsecretária de saúde em entrevista a Rede Bahia na manhã de hoje (17). Segundo informações do Hospital Prado Valadares, tem um homem internado em isolamento no Hospital, que recentemente teria chegado de viagem do estado de São Paulo e apresentou os sintomas da doença e foi encaminhado a emergência do HGPV, onde encontra-se internado em isolamento e aguardando os resultados dos testes. A Bahia já registra 13 s casos do VOVID-19. Foto reprodução: Google

