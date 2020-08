Jequié passa a contar com Laboratório de Vigilância da Qualidade da Água

As análises microbiológicas e físico-químicas das amostras de água de Jequié e de mais 22 municípios da região, a partir de agora, serão feitas no Laboratório Estadual de Referência Regional de Jequié, que passou a contar com um Laboratório de Vigilância da Qualidade da Água. A inauguração foi feita nesta sexta-feira (21), pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

Para implantação do laboratório, foram investidos R$178 mil entre reforma e adequação do espaço e aquisição de equipamentos. O Laboratório de Águas permitirá ampliar as ações em Vigilância à Saúde, possibilitando o monitoramento sistemático da qualidade da água para consumo humano. “Com essa ampliação, haverá mais agilidade das análises, fazendo com que medidas mais eficazes sejam tomadas para redução da mobimortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica”, afirmou o secretário da Saúde do Estado.

