Jequié passa a contar com uma ambulância exclusiva para atendimento da Covid-19

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, passa a contar com mais uma ambulância. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), buscou melhorar o atendimento prestado à população no combate ao Coronavírus. O novo veículo, um investimento de R$ 160 mil reais, vai auxiliar na operacionalidade das ações de coleta de materiais para exames de identificação da Covid-19, oferecendo mais segurança e agilidade, caso haja necessidade de transferências para unidades de maior complexidade, em casos de pacientes mais graves.

