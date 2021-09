Jequié passa a vacinar adolescentes com 15 anos de idade contra a Covid-19, que devem ir acompanhados de um responsável

Mais um vez a faixa etária foi ampliada e a Secretaria de Saúde de Jequié, informa que nesta terça-feira (21), passa a vacinar adolescentes com idade igual ou superior a 15 anos. Vale salientar, que os adolescentes devem ir acompanhados de um responsável, de preferência um parente mais próximo, desde que seja maior de idade. O Centro de Vacinação do Tiro de Guerra 06-009 irá funcionar apenas no período da tarde, das 13h às 17h. A dose de reforço, 3ª dose, continua sendo aplicadas em idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Já a segunda dose, esta sendo aplicada em todo o publico que já esta com a vacina agendada.