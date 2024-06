Jequié: Radialista e blogueiro Wellington Ferreira se filia ao União Brasil e vai disputar vaga de vereador nas eleições 2024

Com uma carreira consolidada no rádio local e notável habilidade no uso da Internet, Wellington Ferreira, um dos mais populares radialistas de Jequié, está se lançando no cenário político. Ele colocará seu nome para a avaliação do eleitorado jequieense nas Eleições Municipais de 2024, concorrendo a uma vaga na Câmara de Vereadores pelo partido União Brasil., ao qual sefiliou recentemente.

Wellington Ferreira iniciou sua trajetória no rádio na 93 FM e atualmente trabalha na 89,7 FM, além de manter o Blog Jequié Urgente, com mais de 150 mil seguidores no Instagram. Ele tem se destacado também nas redes sociais, com sua página pessoal, por suas ações de prestação de serviços e utilidade pública.

Nascido em Itaquera, São Paulo, Wellington Ferreira da Silva reside em Jequié desde 1990, onde já viviam seus parentes maternos. Antes de ingressar na comunicação social, trabalhou no Centro de Abastecimento Vicente Grilo e na Feirinha do Joaquim Romão, bairro de Jequié, como vendedor de laranjas, além de atuar como ajudante de mascate na região.

Sua trajetória no rádio começou em 1999, quando, a convite do comunicador Paulo Santos (in memoriam), passou a trabalhar nas madrugadas da 93 FM. Desde 2018, Wellington é funcionário da Jequié FM, onde apresenta programas musicais e atua como repórter. Informações: Blog Marcos Frahm

Comentários no Facebook:

Comentários