Jequié recebe apenas 340 doses da Coronavac e vacina hoje 2º dose para quem estava agendado para 27 de abril

A Prefeitura divulga o calendário de vacinação desta terça-feira, dia (11), e comunica que chegaram 340 novas doses da Coronavac, que serão utilizadas para a vacinação da 2ª dose de idosos a partir de 65 anos, que estavam com agendamento de vacinação para o dia 27 de abril, sendo estes os que estão com o esquema vacinal com maior atraso.

Em comunicado, a prefeitura de Jequié informou que hoje o Drive Thru do Terminal Aeroviário não vai funcionar hoje terça – feira (11). O governador da Bahia Rui Costa estará em Jequié nesta manhã e esse deve ser o motivo do Drive Thru do terminal aeroviário não funcionar hoje.

