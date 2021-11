Jequié recebe Caravana da Leitura com livros a R$ 1,00

A Caravana da Leitura percorre cidades brasileiras desde 2004 oferecendo livros para o público infantil, juvenil e adulto pelo valor simbólico de R$ 1,00. O projeto, realizado pelo Grupo Projetos de Leitura, aprovado pela Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, acontece no município em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Jequié.

Aos amantes da literatura, a atividade oferece uma ótima oportunidade para rechear a estante e saciar o desejo de boa cultura. “Buscamos quebrar o estigma de que o brasileiro não gosta de ler. Temos leitores sim, o que falta é oportunidade e acessibilidade aos livros para que as pessoas descubram o prazer da leitura. É com alegria que venho pela primeira vez com a Caravana da Leitura a Jequié, minha cidade”, diz Laé de Souza, idealizador do projeto.

Para a realização das atividades, uma tenda é montada em praça pública com a exposição de muitos livros. Como em uma feira livre, as pessoas podem circular, pegar os livros, ler e comprar cada livro pelo valor simbólico de R$1,00. A ideia da tenda é aproximar as pessoas de forma livre e sem compromisso, permitindo que elas se sintam parte integrante desse grande movimento em prol da leitura. Durante o evento o escritor Laé de Souza faz sessões de autógrafos e conversa com os leitores.

O projeto que já passou por municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vem pela primeira vez ao estado da Bahia, com uma maratona literária no município de Jequié. “A passagem da Caravana da Leitura por Jequié é um momento histórico que certamente contribuirá para a formação de leitores no município. O projeto do escritor jequieense, Laé de Souza, percorre várias cidades do Brasil há mais de vinte anos facilitando o acesso aos livros e nos deixa feliz que tenha aceitado o convite de trazer a caravana a Jequié”, acrescenta o escritor Domingos Ailton, secretário de Cultura e Turismo de Jequié.

De 21 a 30 de novembro a tenda da Caravana da Leitura será montada nos seguintes locais: Dia 21, das 9h às 12h – Feirinha do Joaquim Romão; Dia 22, das 16 às 19h – Praça da Bandeira; Dia 23, das 19 às 21h – Praça da Amizade (Urbis I); Dia 24, das 9h às 12h – Rua da Itália (Praça Ruy Barbosa); Dia 25, das 19h às 21h – Praça Nossa Senhora Aparecida (Cansanção); Dia 26, das 19h às 21h – Praça Ruy Barbosa; Dia 27, das 9h às 12h – Praça da Bandeira e das 19h às 21h – Praça do Viveiro; Dia 28, das 16h às 19h – Praça dos Poetas (Alto da Prefeitura); Dia 29, das 16h às 19h – Praça da Bíblia; Dia 30, das 16h às 19h – Praça Foca (em frente ao estádio).

Sobre o autor

O escritor Laé de Souza é cronista, dramaturgo, produtor cultural, bacharel em Direito e Administração de Empresas, jequieense, membro da Academia de Letras de Jequié e da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, autor de vários projetos de incentivo à leitura, de livros infantis, juvenis e adultos e coordenador do Grupo Projetos de Leitura.

