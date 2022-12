Jequié recebe remessas de Coronavac e vacinação para crianças de 3 e 4 anos já está disponível nos Centros de Saúde

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que, após a chegada de uma nova remessa de vacina Coronavac, a partir desta segunda-feira, 12, a vacinação em crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19 já está disponível no Centro de Júlia Magalhães; no Centro de Saúde Almerinda Lomanto, no Joaquim Romão, no Centro de Saúde Sebastião Azevedo, no Mandacaru, e no Centro de Saúde Jequié, no bairro Campo do América.

Mesmo com a chegada desta nova remessa de vacina, a quantidade ainda não é suficiente para a vacinação de todo este público. As crianças que já tomaram a primeira dose do imunizante estão com a segunda dose garantida enquanto durarem os estoques.

A Secretaria de Saúde informa, ainda, que é obrigatória a apresentação de Carteirinha de Vacina, Certidão de Nascimento, CPF ou Cartão SUS. A criança deve estar acompanhada de um pai ou responsável maior de 18 anos, que deve apresentar documento pessoal. Este público receberá a segunda dose após 28 dias da primeira aplicação e a data de retorno será marcada no comprovante da vacina, que deve ser apresentado no dia da segunda dose. Informações: SECOM/PMJ

