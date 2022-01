Jequié registra 20 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas

Houve o registro de 20 novos casos positivos nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 18.043 pessoas confirmadas com a doença. Até agora 17.567 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da Covid-19.

Com a redução dos 4 leitos de UTI-Covid, do Hospital Geral Prado Valadares, os dados de ocupação divulgados são dos 10 leitos de UTI-Covid do Hospital São Vicente. Com isso, haverá aumento do número da taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto, atingindo, assim, 100% de ocupação. Destes, existe 4 leitos ocupados por residentes de Jequié e 6 leitos estão ocupados por pessoas de outro município.

Até o presente momento 126.872 pessoas foram vacinadas com primeira dose em Jequié.

A Secretaria de Saúde disponibiliza os números de atendimento do Disque Covid para a população. Dúvidas e orientações quanto ao isolamento, monitoramento de pessoa com sintomas, agendamento de testagem ou referenciamento para atendimento médico devem entrar em contato:

– 98866 2779

– 98866 2164

– 98866 3541

