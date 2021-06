Jequié registra mais 03 mortes pela Covid-19 e taxa de UTI chega a 97% de ocupação

Boletim Epidemiológico da Covid-19 em Jequié, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (25) registra três óbitos, sendo uma mulher, de 80 anos, residente no Joaquim Romão, com histórico de Obesidade e Doença Cardiovascular Crônica, ocorrido em 16/06 e que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares; uma mulher, de 59 anos, residente na Caixa D’Água, com histórico de Obesidade e Doença Renal Crônica, ocorrido em 21/06 e que estava internada no Hospital Geral Prado Valadares; e uma mulher, de 55 anos, residente no Jequiezinho, com histórico de Diabetes Mellitus, ocorrido em 23/06 e que estava internada no Hospital São Vicente.

Foram registrados mais mais 81 novos casos, nas últimas 24 horas, perfazendo um total de 16.439 pessoas confirmadas com a doença, até agora. 15.504 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto está em 97%. Destes, 18 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 10 leitos ocupados por pessoas de outros municípios.

