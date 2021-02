Jequié registra nas últimas 24 horas 80 novos casos do Covid-19

Jequié continua com alto índices de contaminação novo Coronavírus. Só nas últimas 24 horas, foram registrados 80 novos casos. A taxa de UTI caiu para 93% de ocupação. Esse alto índice de contaminação, vem preocupando as autoridades de saúde. Até as 19 horas de hoje (09), 4.247 ( Quatro Mil duzentas e quarenta e sete), pessoas já foram vacinadas no município.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários