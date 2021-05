Jequié soma 22 ganhadores na Nota Premiada Bahia

O município de Jequié já soma o total de 22 contemplados nos sorteios mensais da Nota Premiada Bahia, campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado mantida pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), que realiza 90 sorteios mensais R$ 10 mil e um com R$ 100 mil. Além disso, acontecem sorteios especiais de R$ 1 milhão: o próximo está programado para o dia 30 de junho, e terá um único ganhador. Concorrem os bilhetes gerados nas compras com realizadas até 31 de maio pelos participantes que incluírem na nota fiscal o CPF cadastrado.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 597 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 1.587 pessoas, das quais 1013 moram na capital, 573 no interior e uma fora do estado. Participar é fácil e gratuito. Basta fazer o cadastro no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, a partir daí, inserir o CPF na nota fiscal na hora da compra.

