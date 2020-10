Jequié tem dois contemplados no sorteio de outubro da Nota Premiada Bahia

Dois moradores da cidade de Jequié, na Região Sudoeste da Bahia, foram contemplados no sorteio de outubro da Nota Premiada Bahia, com R$ 10 mil cada. O resultado foi publicado nesta quinta-feira (22) no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e também nas redes sociais @notapremiadabahia e @sefazbahia (Instagram), @sefaz.govba (Facebook) e @sefazba (Twitter). Além dos dois ganhadores da cidade, a campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado premiou 54 participantes de Salvador e outros 35 do interior, totalizando 91 ganhadores e R$ 1 milhão em prêmios: um especial de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil.

O prêmio de R$ 100 mil foi para uma participante da capital, que mora no bairro do Jardim das Margaridas. Entre os municípios do interior, Jequié é o terceiro que mais teve contemplados neste sorteio, ao lado de outras cinco cidades que também tiveram dois premiados. Ao todo, a cidade possui 11 participantes sorteados desde o início da campanha, em 2018.

Na relação dos municípios com participantes sorteados em outubro, aparecem ainda Itabuna (7), Lauro de Freitas (3), Santo Antônio de Jesus (2), Camaçari (2), Feira de Santana (2), Porto Seguro (2) e Mucuri (2). A lista é completada por quinze municípios com um sorteado cada: Ibirataia, Conceição do Coité, Ribeira do Pombal, Guanambi, Vitória da Conquista, Caetité, Valença, Taperoá, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itapetinga, Casa Nova, Campo Formoso, Barreiras e Juazeiro. Informações: ASCOM SEFAZ BA

