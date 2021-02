Jequié terá lockdown a partir desta sexta – feira às 17 horas até às 05 da manhã de segunda-feira

Em uma Live realizada pelo Governador da Bahia, Rui Costa, ele disse que a partir da próxima sexta-feira, terá lockdown em 90% das cidades da Bahia. As cidades que estão na lista, são as mesmas cidades que estão com o toque de recolher, entre as 18:00 horas e as 05:00 da manhã. Por tanto, os comércios da cidade de Jequié, terão que fechar suas portas as 17 horas de de amanhã dia (26), e só voltam ao seu funcionamento na manhã da próxima segunda – feira (01).

Serão permitidas apenas o funcionamento de farmácias e supermercados. A venda de bebidas alcoólicas estão extremamente proibidas.

