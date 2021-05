Jequié terá uma nova loja de atendimento da Coelba a partir desta segunda – feira dia (17).

Será inaugurada, na próxima segunda-feira (17), a nova Loja de Atendimento da Coelba em Jequié, localizada na Travessa Francisco Alves Meira, 150, no Centro da cidade. O novo espaço substitui a antiga Loja da Coelba da Avenida Félix Gaspar, nº 16, também no Centro, e traz mais conforto e modernidade, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Mais espaçosa, a nova loja possui ampla sala de espera, TV para exibição de vídeos informativos, atendimento com hora marcada, parcelamento de faturas de energia vencidas em até 24 vezes no cartão de crédito e também pagamento através de débito em conta, além de autoatendimento com UM totem para consulta de faturas, retirada de segunda via para pagamento, solicitação de religação e nova ligação. Os clientes também podem fazer denúncias de fraudes (gato de energia).

Para melhor atender à população de Jequié a nova loja dispõe ainda de Wi FI, piso tátil e acessibilidade total para pessoas com deficiência, com rampas especiais de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados.

Todos os serviços disponíveis na loja, inclusive parcelamentos, estão disponíveis no site da Coelba. Para acessar a agência virtual ou realizar o agendamento de serviços, basta entrar no endereço virtual www.coelba.com.br, clicar em Agência Virtual, escolher o serviço e horário. Após a solicitação, é só aguardar o e-mail de confirmação com o número da senha para atendimento. Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários