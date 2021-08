Jequié Urgente chega a 40 mil seguidores no Instagram e bate a incrível marca de 5 milhões de visualizações por mês

O blog Jequié Urgente chegou aos 40 mil seguidores REAIS, (sem compra de seguidores), no Instagram e bate sempre a incrível marca de 5 milhões de visualizações todos os meses. A equipe Jequié Urgente Urgente agradece a cada um que segue as nossas páginas, tanto no Instagram, e também no Facebook, onde temos 83 mil pessoas que nos acompanha diariamente, para ficarem por dentro de tudo que acontece em Jequié e Região. O trabalho continua, levando informação com credibilidade. Obrigado a todos que fazem parte do nosso sucesso.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários