Jequié Urgente confirma Show de Gusttavo Lima em Jequié

Nos últimos dias tem surgido nas redes sociais, um suposto show do artista Gusttavo Lima na cidade de Jequié. A reportagem do Jequié Urgente foi em busca de maiores informações, e entramos em contato com uma fonte, que confirmou show do artista no próximo dia 1° Julho, véspera de feriado, Independência da Bahia. Além de Gusttavo Lima, também foi confirmado a presença dos cantores Léo Santana e Nattan. A festa será o Forro da Budega. Um evento que foi uma das primeiras festas de camisas de Jequié, onde milhares de pessoas participaram. Ainda não foram divulgados valores dos ingressos Fiquem ligados no Jequié Urgente, pois continuamos em busca de maiores detalhes.

