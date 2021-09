Jequié Urgente conversa com supostas vítimas de golpe financeiro em Jequié

Recentemente um Jequieense denunciou nas redes sociais, um suposto golpe financeiro envolvendo uma pessoa na cidade. A notícia repercutiu bastante, inclusive o denunciante disse em vídeo que apenas ele tinha recebido um “calote”, de 600 mil reais. De lá para cá, dezenas de pessoas tem comparecido a Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos de Jequié, alegando que o mesmo jovem teria também, lesado os mesmos.

Na manhã de hoje (01), a reportagem do Jequié Urgente, encontrou várias pessoas se dizendo vítimas. Entrevistamos algumas dessas pessoas, os quais nos informaram terem recebido ” calote”, no valor que variam de 10 mil, até 300 mil reais. Segundo informações das supostas vítimas, o acusado que foi identificado pelo nome de Henrique, era amigo das vítimas e ficou durante 03 anos pagando os rendimentos em dias, depois começou a atrasar os pagamentos e o suposto golpe só veio a tona, com a acusação de uma vítima nas redes sociais. As supostas vítimas, dizem que o prejuízo pode ultrapassar os 3 milhões de reais. O Delegado Nadson Pelegrine está ouvindo todas as vítimas e espera dentro de alguns dias, ouvir também o acusado Henrique. Segundo nos informaram, tem vítimas de Jequié, Poções, Vitória da Conquista e até da capital do estado da Bahia.

