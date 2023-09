Jequié Urgente entrevista o Perito Criminal e Coordenador da CRPT de Jequié Vanderclei Carvalho; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente foi até o CRPT (Coordenadoria Regional de Polícia Técnica), onde conversamos com o perito Coordenador, VANDERCLEI CARVALHO. Além de Jequié, o Departamento de Polícia Técnica atende outras 23 cidades da região, com uma população estimada em mais de 800 mil habitantes. Recentemente um corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em Jequié. Relativamente o que seria um trabalho difícil para identificar, os peritos do DPT de Jequié, conseguiram identificar de quem seria o cadáver em pouco mais de 48 horas, através do exame de papiloscopia.

Atualmente a Coordenadoria de Polícia Técnica de Jequié, atende na parte criminal, local de crime, local de acidente de veículos, identificação de drogas, lesões corporais, necropsia, perícia odonto legal, dentre outras. E para todo este funcionamento, hoje em dia o quadro de funcionários conta com 05 peritos criminais, 05 peritos médicos, 07 peritos técnicos, além de 01 rabecão, 01 veículo maior para chegar em locais de difícil acesso e mais 02 viaturas. Em 2022, foram realizadas 4.407 ( Quatro mil quatrocentos e sete), perícias na Coordenadoria de polícia técnica aqui de Jequié. ASSISTA ENTREVISTA LOGO A BAIXO.

