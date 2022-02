Jequié Urgente foi homenageado pelo 19º BPM no dia do repórter; ASSISTA

O 19º Batalhão de Polícia Militar realizou na manhã de ontem (16), CAFÉ COM A IMPRENSA, uma reunião do Comandante da Unidade, Ten Cel PM Reinaldo Souza com representantes de Rádios e Blogs locais. O evento foi uma homenagem aos profissionais no dia em que se comemora o Dia do Repórter.

Além das homenagens individuais aos repórteres, o 19º BPM fez a entrega de um “Troféu Repórter”, a todas as emissoras presentes.

Na oportunidade, o Ten Cel PM Reinaldo fez um balanço das ações e apresentou dados estatísticos das apreensões, prisões e recuperação de veículos no ano de 2021 e o resultado das últimas operações realizadas na cidade, em parceria com a Polícia Civil (9º COORPIN), CIPE CENTRAL e RONDESP. Informações: ASCOM/19º BPM

