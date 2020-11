Jequié vai sediar o open CTJ e Final da Copa Interior do Estado de IPSC Handgun 2020

O Clube de Tiro Jequieense convida os atletas do tiro prático para participar do *OPEN CTJ e Final da Copa Interior do Estado de IPSC Handgun 2020, que acontecerá no stand de tiro do CTJ no dia 06 de Dezembro de 2020, conforme o seguinte cronograma:

Prova com 8 pistas, e 120 disparos mínimos;

• SÁBADO 05/12/2020:

– Pré-Match das 07:00h as 14:00h.

•DOMINGO 06/12/2020:

– Check de documentos a partir das 06:30 horas; (Os atletas deverão se apresentar já equipados prontos para a prova)

– Abertura oficial às 07h:30min;

– Main-Match – início da Prova às 07h:45min;

– Previsão de término às 12h:00;

– Previsão do primeiro Verify às 12:30;

– Intervalo para recursos do Verify;

– Premiação – prevista para às 14h:00min.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

1) Estar filiado a uma entidade de tiro desportivo, com suas obrigações em dias;

2) Possuir equipamentos de acordo ao Regulamento de IPSC;

3) Pagar a taxa de inscrição da competição.

VALOR DA INSCRIÇÃO (ALMOÇO INCLUSO)

• R$ 150,00 até 23/11/2020

• R$ 180,00 até 30/11/2020

• Damas e Super Senior 50% desconto (seguindo as mesmas datas para os descontos)

• RO e Junior Isentos.

INSCRIÇÕES ATÉ 30/11/2020 as 18:00 horas!

Comentários no Facebook:

Comentários