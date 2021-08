Jequié volta a aplicar 1ª dose da vacina contra a Covid–19 nesta sexta-feira e público alvo passa a ser pessoas com 27 anos

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, ampliará, hoje (13), a vacinação contra a Covid-19 e passará a imunizar pessoas com idade igual ou superior a 27 anos. A imunização deste público será feita nos drive thrus, não sendo necessário fazer parte de nenhum grupo prioritário ou ter comorbidade para ser imunizado, apenas atender ao critério etário. Vale lembrar que o horário de vacinação no Drive Thru é das 08hs até as 13hs, e nas centrais de vacinação das 08hs até as 17hs.

