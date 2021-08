Jequié volta a suspender 1ª Dose da vacina contra Covid-19 nesta quinta-feira (26).

Por falta de imunizantes, Jequié volta a suspender a vacinação para primeira dose nesta quinta-feira (26). A prefeitura do município, através da Secretaria de Saúde, informa que hoje (26), será realizado o mutirão para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os locais para vacinação, continua sendo os Centros de Vacinação, até as 17 horas e o Sistema Drive Thru, em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru e em frente ao Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, até as 13 horas. Por tanto, que esta agendado pode se dirigir aos locais, para aplicação da 2ª dose do imunizante.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários