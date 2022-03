Jequieense 7 de copas do Baralho do Crime foi preso em São Paulo

Após intenso trabalho de investigação e ações de inteligência, equipes das Polícias Civis de São Paulo e da Bahia efetuaram a prisão de JOABSON BISPO SILVA, vulgo “NONON” , líder de uma organização criminosa que atua no município de Jequié.

O citado indivíduo, que atualmente ocupa a posição sete de copas no Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. trata-se de elemento de alta periculosidade, envolvido com tráfico de drogas e homicídios, além de possuir três mandados de prisão em seu desfavor.

Na tarde de ontem (09), policiais civis de São Paulo capturam JOABSON após continuidade da atividade de campo.

Na ocasião da abordagem, o suspeito apresentou documento de identidade falso, na tentativa de ludibriar os policiais. Entretanto, com auxílio dos Departamentos de Polícia Técnica da Bahia e do Instituto de Identificação de São Paulo a farsa logo foi descoberta.

Após o cumprimento dos mandados de prisão, JOABSON permaneceu à disposição da Justiça, na Cadeia Pública de Osasco.

Participaram da ação equipes do DIPOL e do DEMACRO, da Polícia Civil de São Paulo, e equipes do DRACO e da DT de Jequié, da Polícia Civil da Bahia.

