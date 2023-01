Jequieense aguarda cirurgia há dois anos e sofre com uma hérnia gigante no umbigo

Rute Gonçalves do Carmo Almeida, 52 anos, está com uma hérnia gigante no umbigo e precisa com urgência de uma cirurgia. Segundo DNA Rute, ela já está na fila de espera há mais de 2 anos a espera de uma vaga em um hospital para realização da cirurgia. Ela já fez todos os exames “pre-operatorio”, mas, até o momento nada foi resolvido. Dona Rute nos conta que já deu entrada em toda a documentação no CERAJE, e aguarda apenas a regulação. Ela não aguenta mais sentir dores a espera desta cirurgia e o seu abdômen está crescendo a cada dia.

A paciente não tem fonte de renda fixa, e vive apenas com renda da coleta de reciclagem e vende cachorro em Jequié. Mais um absurdo, um ser humano esperar por dois anos uma cirurgia e fica um “jogo de empurra”, para realização do procedimento. Esperamos que a vaga em um hospital seja conseguida a senhora Rute, faça está cirurgia o mais rápido possível. Ajude a dona Rute. O Telefone dela é 73 98900-2120





