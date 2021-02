Jequieense Danilo Borges lança clipe musical

O jequieense Danilo Borges, o primeiro semifinalista do reality show musical ‘Canta Comigo Teen’, voltou a levantar os ânimos do público sertanejo. Desta vez, o cantor lança o clipe do mais novo trabalho musical ‘Ainda Existe Amor’.

Em seu Instagram, Danilo já havia dado muitos “spoiler”, do que estava sendo produzido.

O clipe foi produzido pelo fotógrafo e vídeomaker Rafael Berezinski.

O artista fará o lançamento do clipe, hoje, as 14h no canal oficial do YouTube.

