Jequieense Davi consegue fazer sua cirurgia e visita redação do Jequié Urgente para agradecer as pessoas

Na manhã de ontem (18), o pequeno Davi esteve visitando a redação do Jequié Urgente, para agradecer as pessoas que torceram para que ele conseguisse fazer a sua cirurgia, para retirada de pedras nos Rins. O pai do pequeno Davi, vinha enfrentando uma batalha. Até que o Blog Jequié Urgente foi ao seu encontro e fez um pedido para que a sua cirurgia fosse logo realizada. A matéria foi vista por milhares de pessoas, inclusive por funcionários da SESAB, que entraram em contato com o pai da criança. Eles ficaram durante 07 dias na capital do estado, onde na ultima sexta feira, a cirurgia do garota foi realizada. Davi, agora esta feliz e saudável e não vai mais sentir dores. A redação do Blog Jequié Urgente, deseja sucesso e saúde para o pequeno Davi.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários