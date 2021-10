Jequieense Davi já esta esperando cirurgia para retirada de pedra nos rins há 03 meses e Pai faz apelo emocionado. Assista

Mais uma vez o Pai do pequeno Davi vem a público pedir socorro, para que seu filho consiga fazer a cirurgia de retirada de pedras nos rins. O caso de Davi emocionou toda Bahia há 03 meses atrás, quando o pai da criança procurou o Jequié Urgente para pedir socorro. Seu filho tem pedra nos rins e precisa fazer a cirurgia com urgência. A regulação médica para que a cirurgia fosse feita, aconteceu no último mês de Julho. A família viajou para a Salvador, onde os médicos colocaram um cateter e um duplo J na criança, para tentar fazer com que as pedras fossem expelidas. 03 meses depois, as pedras continuam nos rins do garoto, que ainda permanece com o DUPLO J, e terá que novamente viajar para Salvador para retirar o equipamento. Mas, a cirurgia do garoto ainda não foi marcada. Segundo Zezinho, pai da criança. O Ministério Público do Estado da Bahia, recomendou que a Secretaria de Saúde do Estado, marcasse a cirurgia do garoto com a máxima urgência, mas, infelizmente até o momento, nada foi feito. Assista a entrevista feita pelo Jequié Urgente.

