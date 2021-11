Jequieense diagnosticada com um tumor no Pâncreas fez sua cirurgia em Salvador e continua precisando de ajuda para alimentação da sua acompanhante

A jequieense Jucilene Andrade, continua internada no Hospital Aristides Maltez, em Salvador. Os recursos financeiros terminaram e no Hospital, não é fornecida alimentação para os acompanhantes dos pacientes, uma norma do hospital. Por isso, Juscilene entrou em contato mais uma vez, com a nossa reportagem, pedindo qualquer contribuição em dinheiro, para que sua tia e acompanhante possa fazer suas refeições. Fizemos um apelo anteriormente, onde algumas pessoas ajudaram. Como Juscilene passou pela segunda cirurgia, ela continua internada e sem previsão de alta hospitalar. Qualquer quantia, ajuda. Segue dados do PIX para enviar. 059.824.715-77. Qualquer quantia irá ajudar e muita a Jequieense Juscilene.

