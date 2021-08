JEQUIEENSE diz está sofrendo perseguição por parte da prefeitura de Jequié.

Nossa equipe de reportagem foi chamada até a rua João Nepomuceno, Alto da Pedreira, Joaquim Romão, onde o morador Adriano Souza, diz que recentemente teve uma discussão banal com um vizinho, e o mesmo teria ameaçado ( Sou influente na prefeitura de Jequié, e você vai ter que derrubar sua garagem). Não demorou muito, e fiscais da Secretaria de Infraestrutura do Município, chegassem ao local, constatado a irregularidade e dado prazo para demolição. O Morador Adriano, assume que está pouca mais de 01 metro da sua garagem, fora do permitido e se compromete em derrubar, isso se a lei for cumprida em toda Jequié. A reportagem do Jequié Urgente, anda diariamente pela cidade, e observamos centenas de casas que estão fora de alinhamento e sendo até prejudicial para mobilidade urbana no município, inclusive no centro da cidade. Agora, o que não aceitamos é que uma simples discussão de vizinhos, “afague”, o ego de alguém, por trabalhar ou ser amigo de alguém que trabalhe na prefeitura de Jequié. Sabemos que jamais o prefeito de Jequié, Zé Coca, admitiria “tráfico de influência”, na prefeitura de Jequié. Se for pra demolir a garagem do morador em questão, que seja feita nas centenas de casas em Jequié. Vamos acompanhar este caso de perto. Com a palavra o prefeito de Jequié, Zé Coca.

