Jequieense diz que não consegue marcar consulta em posto de Saúde Almerinda Lomanto

No início da tarde de ontem (01), nossa reportagem foi procurada pelo senhor Márcio Luis de Oliveira Queiroz, que é residente na Rua Mário Lins, Joaquim Romão. Segundo informou o senhor Márcio, a cerca de 06 meses atrás, o mesmo estava trabalhando como serralheiro, quando aconteceu um acidente, e o equipamento teria cortado o seu braço. Ele acabou se medicando em sua residência e com o passar dos meses, sua mão esta ficando atrofiada e ele já está há quase 03 meses tentando marcar uma consulta com um médico clínico geral, no posto de saúde Almerinda Lomanto, que fica no bairro Joaquim Romão. O homem nos relatou que sempre chega por volta das 04 da madrugada e são distribuídas apenas 04 senhas para o profissional de saúde. O mesmo pede ajuda para tentar uma consulta e daí ser encaminhado para um tratamento ou quem sabe uma cirurgia para que ele possa voltar ao trabalho. O senhor josé deixou o número telefônico para contato que é 73 3525 – 5631 Veja o relato do senhor Márcio no link logo abaixo

