Jequieense é contemplado com 10 mil reais na Nota Premiada Bahia

O resultado do sorteio de março da Nota Premiada Bahia saiu nesta quinta-feira (24), contemplando 91 participantes, moradores de 21 municípios. O prêmio de R$ 100 mil foi para uma participante da capital, que mora no Subúrbio Ferroviário, no bairro de Praia Grande. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 57 foram para Salvador e 33 para o interior. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão.

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, destaque para Vitória da Conquista, com quatro contemplados e Feira de Santana, Camaçari e Ipiaú, com três cada. Ressalta-se que na maioria dos sorteios, ao menos um morador de Ipiaú é contemplado.

Quatro municípios tiveram dois ganhadores cada: Simões Filho, Ilhéus, Eunápolis e Lauro de Freitas. Completam a lista, com um contemplado cada, outros doze municípios: Itabuna, Cafarnaum, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Paramirim, Jeremoabo, Brumado, Alcobaça, Cruz das Almas, Jacobina, Itamaraju e Jequié. Veja a lista dos ganhadores

