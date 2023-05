Jequieense é morto a golpes de facão, juntamente com sua namorada em Salvador.

Por volta das 03:00 ho te as da madrugada de hoje, (23), vizinhos acionaram a polícia militar para irem até a Rua Barros Falcão, em Matatu. Os vizinhos relataram que ouviram gritos de socorro que vinha do apartamento onde as vítimas estavam. A polícia militar entrou no local e encontrou 03 pessoas caídas ao solo. 02 delas já em óbito e um homem, que estava com vida e se tratava do padrasto de uma das vítimas. Imediatamente a polícia suspeito do indivíduo e acabou o prendendo. O casal que estava em óbito, foi identificado como Mariana Angélica Borges de Souza, de 28 anos, e André Couto Passos, de 26. André, era Jequieense é residente aqui em Jequié, no bairro do Joaquim Romão. Estamos em busca de maiores informações. Foto: redes sociais.

Comentários no Facebook:

Comentários