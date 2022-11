Jequieense espera por cirurgia a 14 meses. Assista

Em Agosto de 2021 a jovem Cleide de Jesus dos Santos, 40 anos, descobriu que tinha um tumor na região do pescoço. Ela precisa fazer uma cirurgia para retirada deste tumor e daí fazer uma biópsia para saber se o tumor é benigno ou maligno. Mas, a cirurgia nunca foi marcada e a paciente já foi a Salvador 5 vezes tentar ser operada, mas até o momento não obteve êxito. A SESAB informou para a paciente que é preciso dois profissionais cirurgiões, um de cabeça e outro cirurgião vascular. Só, que em Hospital da capital do estado, não tem os dois especialistas no mesmo hospital. Enquanto a SESAB, não marca a cirurgia da jovem, o tumor continua crescendo e Cleide está sentindo dores. O seu maior medo é perder a vida e deixar seu filho de apenas 3 anos órfão. Esperamos que alguém da SESAB, entre em contato com está jovem e marquem a sua cirurgia. Seu telefone é 73 98896-2445.

