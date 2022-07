Jequieense espera regulação para fazer uma cirurgia há mais de 1 ano. Particular custa 12 mil reais. ASSISTA

Diariamente a redação do blog Jequié Urgente, recebe pessoas que se queixam da demora para conseguirem fazer exames e ate mesmo realizar cirurgias. Hoje vamos contar a história da dona Rosália Oliveira de Souza, 63 anos. Ela é residente no Bairro do KM 04, em Jequié, e a mais de 03 anos vem sentindo fortes dores abdominais. Há mais ou menos 01 ano, dona Rosália foi diagnosticada com ESTENOSE URETERAL. ( um problema na bexiga), e por isso ela tem que passar por uma cirurgia na bexiga com URGÊNCIA.

A paciente nos conta que depois do diagnostico, ela já fez todos os exames para ser realizada a cirurgia, já deu entrada em toda a documentação na Secretaria de Saúde do Município de Jequié, mas, até o momento ela não foi chamada para realização desta cirurgia, que segunda informações, só é realizada pelo SUS nas cidades de Itabuna, Vitória da Conquista e Salvador. Aqui em Jequié a cirurgia é feita, mas, particular e custa em média 12 mil reais. Ela está sentindo muitas dores e agora suas pernas estão inchando muito. Esperamos que algum representante da SESAB no estado da Bahia, entre em contato com a paciente e resolva esta situação o mais rápido possível. O telefone da dona Rosália é 73 98843-8009.

