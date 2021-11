Jequieense está esperando por cirurgia de mioma há 02 anos; ASSISTA

Dona Raimunda Souza da Silva, mora no Bairro Joaquim Romão, em Jequié. Dona Raimunda foi diagnosticada com problema de “mioma”, um tipo de rumo benigno. Quando foi diagnosticada em 2019, o mioma media apenas 3,5 (três centímetros e meio), hoje 03 depois o ” mioma”, já pesa quase 01 KG. Dona Raimunda, diz que já foi encaminhada até o Hospital Prado Valadares para que a cirurgia fosse feita, e inclusive voluntários chegaram a doar sangue para a cirurgia, mas, até a presente data a cirurgia não foi realizada. De uns dia pra cá, dona Raimunda tem perdido muito sangue e sofre com muitas dores. Ela pede encarecidamente, que a direção do HGPV, agilize o processo e ajude a resolver o problema dela, pois não aguenta mais sofre. O blog Jequié Urgente, deseja que o problema seja resolvido a mais rápido possível, pois a paciente não aguenta mais esperar. Vamos ficar atentos e acompanhar o caso da Senhora Raimunda. Se por ventura a direção do HGPV ou da SESAB quiser entrar em contato, o telefone da irmã da dona Raimunda é 73 98830-9333 ou 73 98801-0155.

