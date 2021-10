Jequieense está sangrando há mais de 01 mês e precisa de cirurgia com URGÊNCIA; ASSISTA

A redação do Blog Jequié Urgente foi até a Rua Sertaneja, Joaquim Romão, onde ouvimos atentamente a história triste da dona Jerusa de Jesus Cerqueira, 50 anos. A mulher está com problemas de Mioma e por isso está há mais de 2 anos esperando uma cirurgia. Ela nos conta que sangra 24 horas por dia e por isso tem que usar fralda descartável. A situação dela é tão complicada, que as vezes chega a desmaiar de tão fraca. Ela já deu entrada nos papéis na CERAJE, onde é feito o encaminhamento para exames e cirurgias, há mais de 2 meses, e até o momento nada foi feito. Eles dizem que vão entrar em contato com a paciente e até agora nada. Segundo dona Jerusa, a cirurgia é feita no Hospital Prado Valadares, mas, tem que ser encaminhada pela Secretaria de Saúde do Município. A paciente está temerosa em não aguentar por muito tempo, pois a cada dia a sua situação está se agravando. Pedimos uma atenção maior por parte da Secretária de Saúde, Poliana Leandro, e por parte do município. O telefone de contato da senhora Jerusa é 73 98876-0882 ou 98893-8683 Thamires. A mesma também está precisando de doação de Fraldas Geriátricas extra G e pomada para assadura

