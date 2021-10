Jequieense faz rifa beneficente para fazer cirurgia e apela por ajuda

Dona Valdineia Sabino dos Santos, é residente no Itaigara, Mandacaru. Procurou a reportagem do Jequié Urgente, para fazer um apelo para conseguir fazer a sua cirurgia bariátrica, que segundo ela já esta na fila de espera há mais de 4 anos. Ela nos contou que tem pedras na vesícula e que precisa primeira fazer a cirurgia bariátrica para depois fazer a outra cirurgia da vesícula. Ela diz que sente muitas dores e por isso precisa com URGÊNCIA fazer a cirurgia. Valdineia, nos conta que a cirurgia faz pelo SUS ” Sistema Único de Saúde”, mas, que demora muito. Ela conseguiu contato com uma clínica na cidade de Itabuna, e que a referida cirurgia custa 25.000.00 ( vinte e cinco mil reais). Ela nos contou que infelizmente não esta conseguindo mais esperar, e por isso fez uma rifa beneficente.

Esperamos que o caso da dona Valdineia, seja analisado com carinho e que a SESAB consiga uma vaga o mais rápido possível, para que ela consiga a referida cirurgia. Vamos deixa o número do contato telefônico da mesma, para que alguém que possa encaminhar essa conterrânea e a ajudar que a mesma faça a cirurgia pelo SUS. Valdineia 73 98846-4577.

