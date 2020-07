Jequieense ganha 10 mil reais na volta do sorteio da Nota Premiada

O sorteio que marcou a volta da campanha Nota Premida Bahia, do Governo do Estado, contemplou moradores de 22 municípios baianos. O prêmio de R$ 100 mil foi para um participante que mora no bairro do Costa Azul, em Salvador. Já os 90 prêmios de R$ 10 mil tiveram ganhadores da capital e de outras 21 cidades. A premiação divulgada na segunda-feira (20) é a primeira após interrupção temporária entre março e junho, devido à suspensão, pela Caixa Econômica Federal (CEF), dos sorteios da Loteria Federal, dos quais é extraído o número da sorte para definição dos bilhetes premiados. A Jequieense ganhadora dos 10 mil reais, foi, ANDREA NOGUEIRA FERNANDES.

A capital baiana, que reúne o maior número de participantes inscritos na campanha e de estabelecimentos emissores da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), também teve em julho maior proporção de ganhadores do prêmio de R$ 10 mil: ao todo, 53 contemplados.

Outros 37 sorteados moram no interior. Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas são os municípios campeões desta vez, com cinco ganhadores cada. Em seguida vêm Camaçari, com quatro contemplados, e Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Simões Filho e Amélia Rodrigues, cada qual com dois sorteados. A lista é completada por treze municípios com um sorteado cada: Jaguaquara, Nazaré, Santo Amaro, Cansanção, Aramari, Itabuna, Santo Estevão, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Jequié e Porto Seguro.

Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são homologados pela Auditoria Geral do Estado (AGE), de acordo com o regulamento da Nota Premiada Bahia. Os bilhetes vencedores, como acontece desde o lançamento da campanha, são definidos com base em sorteio da Loteria Federal. Desta vez, o resultado teve como base o sorteio realizado na noite de sábado (18). Neste mês de julho, e ainda em agosto e setembro, os resultados serão conhecidos às segundas-feiras, por conta da decisão da CEF de só retomar no final de setembro os sorteios das quartas-feiras da Loteria Federal. Desta forma, a Nota Premiada Bahia só voltará em outubro a ter os sorteios mensais realizados no meio da semana, como de costume.

