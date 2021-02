Jequieense Mateus Raposinha aplica finalização inusitada na Rússia e vídeo roda o mundo do MMA

Em evento na Rússia no último sábado, um brasileiro Jequieense protagonizou uma finalização que rodou o mundo tamanho o inusitado da posição com que conseguiu obrigar o adversário a desistir da luta.



Mateus Santos, conhecido pelo apelido de “Raposinha”, aplicou uma chave de pé no russo Alexander Volodin, no evento Open Fighting Championship 2, realizado na cidade russa de Samara. A luta acabou em apenas 45 segundos.

Still waiting for the expert breakdown of this absurd submission from Matheus Santos yesterday pic.twitter.com/DIjjmm81py — caposa (@Grabaka_Hitman) February 21, 2021

O Jequieense que hoje mora em Vitória da Conquista defendia uma chave de omoplata aplicada por Volodin. Raposinha colocou a perna direita do adversário atrás de sua cabeça, agarrou o pé do russo, colocou a cabeça no chão e puxou o pé direito de Volodin. A posição estendeu o pé de Volodin, que bateu no mesmo momento desistindo da luta.

O peso-galo (até 61kg), que já atuou no WOCS e Shooto Brasil, chegou a 15 vitórias no cartel, que tem ainda seis derrotas. Nas últimas cinco lutas, Raposinha tem quatro vitórias e uma derrota. Esta foi sua segunda luta seguida na Rússia, tendo perdido no duelo anterior.









A equipe do Jequié Urgente e o Aplicativo Robotic News parabeniza Matheus Raposinha pela vitória, determinação e disciplina.



Via: UFC COMBATE

